Владислав Шапша выразил соболезнования в связи со смертью освободительницы Калуги

Во вторник, 4 февраля, стало известно, что Пелагея Сергеевна Королева умерла на 105 году жизни.

Она была последним живым ветераном войны, который участвовал в освобождении Калуги в 1941 году.

- Больно на душе. Тяжелейшая утрата для жителей области и для меня лично, - прокомментировал губернатор Калужской области. - Глубочайшие соболезнования родным и близким. Память об этом удивительном человеке останется с нами навсегда.