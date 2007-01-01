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Общество

Владислав Шапша выразил соболезнования в связи со смертью освободительницы Калуги

Во вторник, 4 февраля, стало известно, что Пелагея Сергеевна Королева умерла на 105 году жизни.
Дмитрий Ивьев
14:24 сегодня
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Она была последним живым ветераном войны, который участвовал в освобождении Калуги в 1941 году.

- Больно на душе. Тяжелейшая утрата для жителей области и для меня лично, - прокомментировал губернатор Калужской области. - Глубочайшие соболезнования родным и близким. Память об этом удивительном человеке останется с нами навсегда.

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