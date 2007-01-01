Скончалась последняя освободительница Калуги Пелагея Королева

Печальная новость пришла во вторник, 4 февраля.

Ветерану Великой Отечественной войны было 104 года.

- Она была для всех нас примером мужества, стойкости и верности Родине, - рассказал городской голова Калуги Дмитрий Денисов. - Мы будем помнить её лучезарную улыбку, душевные стихотворения и тёпло, с которым она всегда встречала гостей. Выражаю от имени всех калужан глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.