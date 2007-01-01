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Новость дня Общество

Скончалась последняя освободительница Калуги Пелагея Королева

Печальная новость пришла во вторник, 4 февраля.
Дмитрий Ивьев
14:15 сегодня
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Ветерану Великой Отечественной войны было 104 года.

- Она была для всех нас примером мужества, стойкости и верности Родине, - рассказал городской голова Калуги Дмитрий Денисов. - Мы будем помнить её лучезарную улыбку, душевные стихотворения и тёпло, с которым она всегда встречала гостей. Выражаю от имени всех калужан глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

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