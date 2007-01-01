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В Калуге меняют подрядчика для строительства новой школы

Накануне жители Правобережья били тревогу – на улице Комфортной убирают кран на стройплощадке.
Дмитрий Ивьев
12:52 сегодня
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В министерстве образования и науки назвали это «перемещением строительной инфраструктуры по площади объекта».

Однако во вторник, 4 февраля, появилась новая информация.

- Точных данных пока нет, но по имеющейся информации все планы по строительству школы на Комфортной остаются в силе. В данный момент происходит смена подрядчика, - рассказали в официальном сообществе Правого берега в ВК. - Пока это не хорошо и не плохо. Старый подрядчик хоть и успел что-то сделать, но последнее время темпы были практически нулевые. О новом подрядчике пока не известно ничего, но трудно быть хуже нулевых темпов. Подобная ситуация у нас уже была на строительстве 6-й школы, когда весь район был обеспокоен вывозом техники, однако за месяц привезли новую технику и по новой технологии оперативно забили сваи. Поэтому сейчас не нервничаем, ждем продолжения работ.

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