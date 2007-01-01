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55% калужан матерятся на работе

От нецензурных выражений воздерживаются только 45% работников.
Дмитрий Ивьев
11:45 сегодня
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Такие результаты опроса 4 февраля опубликовал ресурс HeadHunter.

Исследование было приурочено ко Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой, который отмечается 3 февраля.

Из матерящихся 30% используют такую лексику только в моменты эмоционального накала.

Постоянно с матом разговаривают 6% калужан. Гораздо выше этот показатель, например, в Красноярском крае (16%) и Ростовской области (13%).

Интересно, что нормой нецензурные слова чаще всего называли участники опроса в возрасте до 34 лет.

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