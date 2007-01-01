В Калуге пятиклассника наградили за спасение бабушки на пожаре
Церемония прошла 3 февраля в школе №4.
Заместитель начальника Главного управления МЧС по Калужской области Роман Бобровников вручил Никите Каптелину Благодарственное письмо начальника регионального ГУ МЧС.
Напомним, дом мальчика загорелся 8 января.
Бабушка сначала сама пыталась потушить огонь, но потом сказала внуку, чтобы тот позвал подмогу.
Мальчик быстро вспомнил, что нужно звонить 112. После этого побежал к бабушке и вывел ее на улицу.
В доме также находилась прабабушка. Поднять ее ребенок не мог, но вовремя подоспели спасатели.