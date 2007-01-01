В Калуге пятиклассника наградили за спасение бабушки на пожаре

Церемония прошла 3 февраля в школе №4.

Заместитель начальника Главного управления МЧС по Калужской области Роман Бобровников вручил Никите Каптелину Благодарственное письмо начальника регионального ГУ МЧС.

Напомним, дом мальчика загорелся 8 января.

Бабушка сначала сама пыталась потушить огонь, но потом сказала внуку, чтобы тот позвал подмогу.

Мальчик быстро вспомнил, что нужно звонить 112. После этого побежал к бабушке и вывел ее на улицу.

В доме также находилась прабабушка. Поднять ее ребенок не мог, но вовремя подоспели спасатели.