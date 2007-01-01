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Общество

Редкую птицу заметили в Калуге

На выходных в пойме Оки у Желыбино сфотографировали пуночку.
Дмитрий Ивьев
18:17 сегодня
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Фото: Юрий Галченков.
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Эти птицы являются дважды пролётным, рассказал орнитолог Юрий Галченков.

Чаще всего в зимние месяцы их встречают при малоснежье.

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