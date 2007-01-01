«Региональные дни» пройдут в Калуге 15 и 16 апреля

Мероприятия запланированы в преддверии второго Всероссийского форума «Малая Родина — сила России», рассказали 3 февраля в правительстве Калужской области.

В областном центре будут обсуждаться основные вызовы и возможные решения развития городской и сельской среды, эффективное межсекторное взаимодействие.

Самые перспективные управленческие решения учтут при формировании программы форума «Малая Родина — сила России».

Сам форум состоится в апреле в Москве.