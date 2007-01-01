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Общество

90 вылетов санитарной авиации запланировали в Калужской области на год

Работы будет вестись в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили 3 февраля в министерстве здравоохранения региона.
Дмитрий Ивьев
12:50 сегодня
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За прошлый год вертолет доставлял пациентов 115 раз.

- За 5 лет благодаря санитарной авиации спасено более 500 жизней, - подчеркнули в Минздраве. - Работа санитарной авиации позволяет оперативно оказывать экстренную и неотложную помощь, в том числе специализированную. Пациенты со сложными травмами, инсультами, инфарктами и другими тяжелыми состояниями доставляются в областные медучреждения или, при необходимости, в федеральные центры.

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