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Новость дня Общество

На каждого калужанина в банке приходится по 287 тысяч рублей

Наш регион занимает 35 место в России по объему вкладов на душу населения.
Дмитрий Ивьев
12:31 сегодня
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В понедельник, 3 февраля, результаты исследования опубликовало агентство «РИА Новости».

По состоянию на 1 января жители Калужской области хранили в банках 287 600 рублей в среднем на каждого.

За 2024 год объем вкладов вырос на 21,6%.

Лидирует в рейтинге с большим отрывом Москва – 1,7 миллиона на человека. В лидерах также Санкт-Петербург (821 тысяча), Ненецкий автономный округ (631 тысяча), Магаданская область (593 тысячи) и Камчатский край (521 тысяча).

Соседи калужан расположились на следующих позициях: Московская область – 12 (401 тысяча), Тульская – 34 (302 тысячи), Смоленская – 44 (259 тысяч), Орловская – 49 (255 тысяч), Брянская – 58 (229 тысяч).

Последние места в рейтинге у Ингушетии (24 тысячи) и Чечни (29 тысяч).

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