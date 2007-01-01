Число мигрантов в Калужской области сократилось с 60 до 25 тысяч

Такие данные зафиксированы за последние три года, сообщили 3 февраля на заседании правительства.

Чиновники обсуждали новый пакет мер в сфере миграционной политики.

Напомним, наш регион с 2022 года не участвует в программе переселения соотечественников. Также иностранцам запрещено работать в некоторых сферах, а на экзаменах по русскому языку внедрили систему видеонаблюдения.

По сравнению с 2021 годом на 30% сократилось количество фактов постановки на учёт, в 20 раз – количество разрешений на временное проживание, в два раза – оформление патентов на работу. Браков с иностранцами стало меньше в шесть раз, рассказал губернатор Владислав Шапша.

В этом году в школы перестанут принимать детей без знания русского языка. С 1 мая власти будут выдворять мигрантов, попавших в реестр контролируемых лиц.