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Первый февральский снег пошел в Калуге

Снегопад начался днем в понедельник, 3 февраля.
Дмитрий Ивьев
10:59 сегодня
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По данным синоптиков, на этой неделе вернется зимняя погода.

Температура воздуха будет находиться ниже нуля.

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