Калуга побила четыре температурных рекорда

Максимальные за всю историю наблюдений показатели зафиксированы 27, 28, 29 и 30 января.

Самым теплым оказалось 30 января, когда воздух прогрелся до +7,7 градуса.

Совсем немного не хватило до абсолютного рекорда января, который был установлен в 2007 году. Тогда температура поднималась до +8,2, сообщила известный в Калуге метеоролог Татьяна Инкина.

Также рекорд может быть установлен и 1 февраля. Пока самым теплым этот день был в 2015-м – тогда воздух прогрелся до +3,5.