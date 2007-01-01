+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калуга побила четыре температурных рекорда
Новость дня Общество

Калуга побила четыре температурных рекорда

Максимальные за всю историю наблюдений показатели зафиксированы 27, 28, 29 и 30 января.
Дмитрий Ивьев
17:07 сегодня
0 212
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Самым теплым оказалось 30 января, когда воздух прогрелся до +7,7 градуса.

Совсем немного не хватило до абсолютного рекорда января, который был установлен в 2007 году. Тогда температура поднималась до +8,2, сообщила известный в Калуге метеоролог Татьяна Инкина.

Также рекорд может быть установлен и 1 февраля. Пока самым теплым этот день был в 2015-м – тогда воздух прогрелся до +3,5.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlVHVmZHd0hGQ3J0VFgzeWtzVGtTWGc9PSIsInZhbHVlIjoiZlR3NlhkWDlxOU80YStNdTNkUEFUcjdjZG5VRzdER1draFhWeVlUaUFnQ0VCYVFlOHlENU1PbFVYMEc0QmRTZHk0Z3NNdGNaeTlWNm4rQXFCR0EwVzF1RTc3eW1jc0luYlRSQUF4V2pNVk5ESTNNekUrRlhDSm04UTAzaHBqdmJlN1FyMVFwc0lWSEhZYU5IUm5GbHNnM0tpMmlzQ3BhM1h2U0xMOE92eVB2c2wxWllsRXRZczBNcHR0ZndVaWt6Z2ovNW56aDBMRngwMkY4M0RQcXppT1loZXJMZEpOQ1RJeU5XM1l0cnhOa0lnMFQwRGJQOGltN1l0Q0ZsS1dhNm1WTVVhRk92bkZCKzJBZnp5VmpCRzJ6eTBPVWNkVWMvYzdNTlFqakxZMGxQTDBpS09oNGk1Z2phaWE1NGNpV0ZTUCtkU0xoamVsK29HQWVTRUtXQ0RIM05iblMxcUtXTS9YY2VHTG5rZjM0T1QyR01hMlZvWkJ4ajNUWU9uNzVlcXhZSnFjOVJUM0MxWjJaenRYT2FJdWtHT2JGQXhMTFNpOTljT0NBemUrTk42dFhRWktncDBWUjM3T2FGNHExaiIsIm1hYyI6ImUyNzlkNDFiNzQwYjg5MWI3NDE0MWQxYTkxNmQ0M2Q0M2Y4OWE5YmM1NmE4Yjg1NTZjNDk5ZjY2YmQ3YjZmMjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImxXSjY4Mlh4SFpLSEoySHFRc3F6cHc9PSIsInZhbHVlIjoiUGE1UjhjbGZFSkFPNnBURkJWOHBzUTJTZTdnZlg5TXZta2tYYm1JNytWSlZ1c2lQTnFvWjd3dHFrWWhYOE1QdE1LVFVRZ2tyWkE0K2tHRHpVTjRnekp1QjgwbHJJMkNIM1hwL2tWMTVYK0FZajFFZnRpNmwvekVSeFBJU0RhQWN5N01HZmI4VHZaaktIWVhEWEhGU3JIUXBFa2paenBQVXArT21wUmFRTTloT1dhUTVadmM3WTJTSVZBRVk2SE4zdVZ1d2JhWGt1ekJSbnVLQjhsQW45UlNoamg0SHZweHZPWW5nTkZMbDJGWXFXaU9aeUlJNVNSSE1xU0RGRUthRGY4dTZUTVYzeDdMLzQ5QXBYRTU3YnRCSGVweG00dDIrY083Zll2bU5RU2xwSEM5UVBBcnhjNGhWcjhNQXRMUFBFcitrVHgvNHpZUHdtREVUcWwwbzBSaC9mclU5UDJ5LzRndjhHbjBaSlplVnBoUlN4cmY5NG1aQkhqckdxNUdKRVVVOGR4YW9pank1ZThIQVBUbjRTZkhLTHJpdEtrcytkRHdySXNPTzU5bVpucDdTWDF2UkpMbG5hRUZmVkZsbXJUL3Ryby8xWCtHMlBrbWE2bVQ0YitQdy96eGF5QUFhN3RwU3VrUWFia0hHSWVCYzlWbm1qb05GcDA2Z2hjc3VyQ0pBWHpXQjFIL0FzZjRUT0NPelJ6RHJiOUZ3SnVDN2NBS0wzcVhFS29mYytZcGFVcUV3Syt5WGlLNzREblZ3NStIeGZZeXl6SXJHeXRiUld5LzNHRGVOc3Q1dlE5WkpnQ3lVZC9GQmpqY2pnSEJYOVNMa2MzekVKQUVLODJrcyIsIm1hYyI6ImE2ZjdmN2JmNGZhMjcwMzc5NDEzNDJhYmVlZTBjNjBhZmM1Zjg1MTRhYTUxMjc4ODVkOTdlNzIzNWI3NThhNTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+