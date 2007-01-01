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Общество

«Единая Россия» представила программу патриотических мероприятий в год 80-летия Победы

План на 2025 год обсудили члены оргкомитета «Наша Победа».
Дмитрий Ивьев
15:30 сегодня
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Фото: "Единая Россия".
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В 2025 году россиян ждет обширная программа патриотических мероприятий, приуроченных к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Часть акций традиционно проводится каждый год, а некоторые проекты будут организованы впервые.

Проведение памятных мероприятий позволяет сохранить и распространить объективную информацию о ключевых событиях прошлого. Кроме того, как отметил на заседании оргкомитета «Наша Победа» секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, это формирует фундамент для патриотического воспитания молодежи. Он рассказал о приоритетных направлениях работы партии в этом году.

В частности, 31 января был запущен Всероссийский конкурс музеев общеобразовательных организаций «Знать, чтобы помнить», призовой фонд которого составит от 200 до 500 тысяч рублей. Ключевым проектом 2025 года станет международная акция «Диктант Памяти» – его проведут во всех российских регионах и на освобождаемых территориях, а число стран-участниц возрастет с 61 до 80.

Координатор партпроекта «Историческая память» Александр Сидякин сообщил, что продолжится реализация ряда традиционных акций – это адресные поздравления фронтовиков, «Парад у дома ветерана», «Бессмертный полк онлайн» и другие. Состоятся фотовыставки и автопробеги с участием ретроавтомобилей. К этому проекту могут подключиться и герои СВО, которым фонд «Защитники Отечества» предоставил машины с ручным управлением.

Особое внимание будет уделяться приведению в порядок воинских мемориалов. «Единая Россия» по поручению президента продолжит помогать благоустраивать объекты, связанные с подвигом фронта и тыла. Также будет организовано обсуждение мест установки стел «Город трудовой доблести» в семи новых обладателях почетного звания. Важнейшей задачей оргкомитета «Наша Победа» остается адресная поддержка ветеранов, участников СВО и членов их семей.

– Мы чествуем фронтовиков, тружеников тыла, детей войны – всех, кто день за днем приближал великую Победу. И, конечно же, не забываем об участниках других военных конфликтов. Участники локальных войн и специальной военной операции должны быть охвачены вниманием в обязательном порядке, – подчеркнул Владимир Якушев.

 

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