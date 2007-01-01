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Новость дня Общество

В Калужской области начался массовый отлов собак

В пятницу об этом сообщили в администрации Бабынинского района.
Дмитрий Ивьев
19:00 сегодня
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В пятницу об этом сообщили в администрации Бабынинского района.

- С 31 января 2025 года на территории района начнется отлов безнадзорных животных независимо от породы и наличия ошейника, - говорится в официальном комментарии.

Заниматься этим будет индивидуальный предприниматель, с которым заключили контракт.

- На период отлова и в дальнейшем просим вас внимательно следить за своими домашними животными, - заявили в администрации. - Обратите внимание, что за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и выгулу домашних животных предусмотрена административная ответственность!

Отловленных животных будут доставлять в приют на улице Литвиновской, 2б в Калуге.

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