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Награждены победители Спартакиады Правобережья

Дмитрий Ивьев
14:22 сегодня
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Турнир уже четвёртый год проводит ТОС «Правобережье». Спартакиада стартовала в сентябре на площадке фитнес-клуба «Атмосфера», участвовали в ней 8 команд. Более 200 спортсменов состязались в 13 видах спорта, среди которых были большой и настольный теннис, стрельба, петанк, дартс, лазертаг, боулинг и общефизическая подготовка.

  • 1-е место заняла команда 6-й школы;
  • 2- место – команда ELMAT Group и Elikor;
  • 3-е место – команда мануфактуры Боско.

Награды победителям и призёрам вручили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Гордумы, председатель ТОС «Правобережье» Эльвира Капитонова.

«Благодарю организаторов за вклад в развитие физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни среди калужан. Уверен, что в юбилейной, пятой спартакиаде, которая стартует в сентябре этого года, примут участие новые команды и спортсмены. Присоединяйтесь!», – прокомментировал Юрий Моисеев.

«Это был настоящий праздник спорта для жителей микрорайона, школьников, работников предприятий и друзей Правобережья. Всех их ждали призы и подарки. Благодарю всех, кто оказал помощь в организации и проведении спартакиады», – отметила Эльвира Капитонова.

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