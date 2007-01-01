Жители дома № 7 по улице Тепличной разработали инициативный проект

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Гордумы Андрей Макаров встретились с активистами и обсудили перспективы его реализации.

Жильцы дома № 7 по улице Тепличной для участия в конкурсе инициативного бюджетирования подготовили проект, предусматривающий асфальтирование межквартального проезда и дворовой территории. После того, как поблизости был построен новый жилой комплекс, через двор на большой скорости стали проезжать автомобилей. Поэтому вместе с новым асфальтом жильцы планируют уложить искусственные неровности. Изначально проект предусматривал также обустройство парковки, но из-за множества инженерных коммуникаций от этого пришлось отказаться.

«Для участия в конкурсе подготовлены необходимые документы, надеюсь, нам удастся занять достойное место и получить финансовую поддержку для реализации проекта на условиях софинансирования», – отметил Андрей Макаров.

«Жители здесь очень активные, договорились между собой, разработали актуальный проект, наладили совместную работу с депутатом. Есть хорошие шансы на то, что проект будет одобрен членами конкурсной комиссии и успешно реализован. Призываю всех калужан участвовать в программе инициативного бюджетирования, городские власти и депутатский корпус всегда поддержат полезные начинания горожан», – подчеркнул Юрий Моисеев.