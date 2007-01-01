+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге проснулись клещи
Новость дня Общество

В Калуге проснулись клещи

Из-за теплой зимы они начали кусать людей и животных уже в январе.
Дмитрий Ивьев
14:19 сегодня
0 812
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Наша читательница заметила клеща в деревне Канищево на севере областного центра.

В теплое время года по поводу укусов клещей каждый день к врачам обращается 10-20 калужан.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
6 оценили
0%
0%
17%
0%
50%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFpQnhqVTJkak4xcHRIRS9FNHJjT1E9PSIsInZhbHVlIjoiSlpGb3NXTXJrYk9HOTJEWWF1bWlXZWVrZXZobHJURmNrczdSb1kwY3VSMjZVWGpDYTNLVGcvbElXaVVYTlB4N0tJYWF6OE9Rb0dtbnA0ZlUxY1JsSmJIcnFJZEloWGdhNEZnUUNRaGZqMStRSlcxb3h5MUhMS3g2dGFNc3RFNGpOWTNSWGdGS1pxRkd5V2NTZnZqcS8zTVBPQjdVNjZyeUVPY2Y2OHJUWFdScE16OWtoeWN3anBISWdpcitOUmZHaW1jSG9GNTA3bklmRzdDMERFQS93d0YyODFSUElDTnRRUlhaNDdIejg0eWpjbnhYcTdMUDJIazFIYk5TNndETXVRWE1aWEh2TlZPVUdQN1pRUXI0MEJuZmdSRzhFODNIR2tHVW1PQUJnYWRhem4zR0ZjTTcyaWVyK3VTZ2FFUFB4REQ5TXI3ODF1MTVESW44bkdhNEFERHI3L2VqeGw4ZWN0SzA0cENTcTdIelRLZGQ3YWZBS0JLMmZjdUJlYzlkdm5UWDBoKzdsTlRLWExrQkZjWDd6NUdNREsrSGtFb0t6VFhYYVllVFZtT3U1OW1teVhjMGdLeXRYUENnWUJqSiIsIm1hYyI6Ijk0MjRkNjlhY2IxZDQ1NTQxYjE5M2FhNjdhODA0NzY1ZTU5MTBhYjEzNDI1NTI2MzY0NDU1NDM2MWUwYWJjZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlgzTWdaRzFzRmxSU3JkZGFaTDZYTXc9PSIsInZhbHVlIjoiNEw0QndaV2FTVmNPaUROMytobXNnRlJNU214VUl0TFNrSlByUHZYZFJaRktWSHBXdS9WTkQvN3JtVzk4MFBXeExHYlc4N25YYWJZVjN5bzVrbmcxeEszMDBBVElMcEhBWkExOFZNVU5kNy85cXJMMHdZaEt4VDl0WkwyRXN1ZHhBSTExUyttbkxvcFpUWkplS0Nwd01CT2txRnowZnpPcGM2bGZpVGg2TmQwQzNLZEdNVE5yQ1Z4YkxnajRlZkJGTkdhSWVhZWFRaUxQWjNPU3g0WExCZVpJSGE1N2lyQ2ZacXBnYU80TldrN0NFSUxTblFrL3ZDWEo2enFNMEFVR1hlSWpaaGErdGJoZkZxa1VMNlcwM1FZZDRvQ2VVenlmSmN2dFVEVjdZV0Q0dElYWjFYUUphYS9PNlhtQ0F0UWprdStXRGxZSmxQNFhzUS95T09saERzTkllYytpaHV3YVYxWDEwc1RGQyswWDZ1WGY2TGFEUUpRTXFpdlJZUC9WZm5UNFhlZmk0TDJibnNOdXhWZktsaTg0RGcyTCtsU002SkNLc1R0MExOSkxVMk8wZXJFeWxTNjNwZS9RVkJzNFRMVmtKSy9iUnhvVkRxbk5BL2JMaVVnUkpONFc5L1ZsQmdibnVPQTR2Q0c1emRzdnYrRHlxMWlsOUd0YWJQcjdiL0J1WmFWN2cyckcwa3JUbndqcGZvbHJVbkVxaVNMT3JOZW5ldkhVN2wxN2k1TU10VU8wc00wS1N5VFRLMHIwcnRQa3IzUEUvZUpZV2ttdEc2VnFiYjRvdTNzWG1NWUxTR1g0T1ZiaURRQXZtbzZjSVdjc29XNlgzM1BtdlkrQSIsIm1hYyI6ImVjMTNjMzIyM2MxNzA0YWE2NmQxMGNiNWI1OGY3NDdlZmNhY2RiMTFjZWE4OGFlYTQ3MjcwODkzMjJkMTE0YTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+