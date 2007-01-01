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Общество

Барсуки проснулись в калужских лесах

Их следы заметили в заповеднике «Калужские засеки».
Дмитрий Ивьев
12:33 сегодня
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Фото: "Калужские засеки".
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- Обычно эти представители семейства куньих проводят всю зиму и часть марта во сне в своих сложных норах, так как глубокий снежный покров не даёт барсукам нормально передвигаться по лесу в поисках пропитания, - рассказала старший научный сотрудник заповедника «Калужские засеки» Елена Литвинова. - Но этой зимой необходимости пережидать снег и морозы в норах у барсуков нет, почти весенняя погода вполне позволяет этим хищникам выискивать по лесным оврагам и долинам речек зимующих насекомых, моллюсков и прочую мелкую добычу.

Если теплая погода сохранится, барсуки уже и не заснут заново, но, если вернутся морозы – они снова уйдут в свои норы досыпать до настоящего прихода весны.

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