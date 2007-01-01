Редкие ледяные волосы засняли в Калужской области

Они образовались на территории национального парка «Угра».

- Это особый тип льда, возникающий только на гниющей древесине в определенных влажностно-температурных условиях и при участии гриба Exidiopsis effusa - представителя семейства аурикуляриевых, - пояснили 31 января в нацпарке.

Для образования «ледяных волос» нужны отрицательная температура, высокая влажность, а также влажная валежная древесина лиственных пород.

- Влага, выделяемая грибами через поры дерева, замерзает и образует тонкие, длинные нити льда, - отметили специалисты нацпарка. - «Волосы» могут вырастать даже длиной до 20 сантиметров и завиваться в «локоны», однако они очень хрупкие, каждый отдельный волосок имеет диаметр около 0.02 мм. Каким именно образом гриб заставляет лёд кристаллизоваться подобным образом, не совсем понятно, но предполагается, что он продуцирует какой-то ингибитор рекристаллизации, сходный по своему действию с белками-антифризами.

Нынешняя зима создает самые подходящие условия для демонстрации таких экзотических грибных возможностей.

Фото льда удалось сделать Сергею Алексееву.