Калужский Совет ветеранов отметил 50-летний юбилей

Совет был основан 30 января 1975 года, его первым председателем стал участник Великой Отечественной войны Михаил Яковлевич Янкелевич. Впоследствии совет возглавляли Михаил Михайлович Данилов и Александр Яковлевич Унтилов. При непосредственном участии совета ветеранов в Калуге был создан пост №1, воинский мемориал на Пятницком кладбище, мемориал 50-й армии и памятник медицинским сестрам.

В честь юбилея в Доме музыки для ветеранов был организован праздничный концерт. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил членов совета и вручил им почётные грамоты.

«Уже полвека в нашем городе работает организация, объединившая неравнодушных и целеустремленных людей. Совет занимается проблемами и судьбами ветеранов, защищает их права, ведёт большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Благодарю вас, дорогие друзья, за активную жизненную позицию и плодотворный труд! Пока жива связь поколений, нашу страну никто не сможет победить!», – обратился к собравшимся Глава городского самоуправления.