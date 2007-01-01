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Общество

Жалобы на калужский песчаный карьер дошли до главы СК Бастрыкина

В четверг, 30 января, он поручил провести проверку.
Дмитрий Ивьев
15:20 сегодня
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Ранее жители села Спас-Загорье Малоярославецкого района записи обращение, в котором выступили против строительства карьера рядом с их населенным пунктом.

- Администрацией принято решение о передаче коммерческой организации земель рекреационного назначения, ранее предназначавшихся для размещения туристического объекта, с целью разработки на их территории месторождений общераспространенных полезных ископаемых, - прокомментировали в Следственном комитете. - При этом руководством организации экологическая экспертиза не проведена, что при начале работ может привести к повреждению водоносного слоя и прекращению подачи питьевой воды в жилые здания.

Кроме того, люди опасаются оползней.

Глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов недавно рассказывал, что в 2024 году в адрес администрации поступило обращение о намерениях реализовать на этом месте инвестиционный проект «Курортный эко-отель «Песок и Сосны».

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