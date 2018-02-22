Калужский областной онкологический диспансер: итоги года в онкослужбе

Главный внештатный онколог Илья Мохов рассказал о важных событиях в онкологической помощи

Калужский областной клинический онкологический диспансер — ​это современное лечебно-­диагностическое учреждение, где калужанам оказывают специализированную онкологическую помощь.

Всесторонние комплексные исследования, упор на раннюю диагностику рака, подбор эффективного лечения и многостороннее сопровождение своих пациентов — ​в современной онкослужбе есть все необходимое для лечения и сохранения здоровья калужан.

Чтобы лечение было наиболее результативным, важна совместная работа врачей-­онкологов и самих пациентов. Ведь в борьбе с онкологией успех лечения напрямую зависит от внимательности к своему здоровью и общему настрою пациентов.

Лечить качественно

Об итогах ушедшего года в онкослужбе мы поговорили с заместителем главного врача КОКОД, главным вне­штатным онкологом Мин­здрава Калужской области Ильей МОХОВЫМ.

— Если говорить о результатах работы всей онкослужбы, то из года в год наш регион сохраняет высокие показатели во всем Центральном федеральном округе, — ​говорит Илья Вячеславович. — ​Мы особенно следим за двумя критериями. Первый — ​процент больных, которые прожили пять лет и более с момента, как им был поставлен диагноз. Это показывает, насколько хорошо мы лечим. Наши результаты — ​одни из самых ведущих в ЦФО, на конец декабря они составили 61,9%. Второй критерий — ​одногодичная летальность, то есть сколько людей мы потеряли в первый год после постановки диагноза. Эта цифра у нас одна из самых низких: 19,1%. В сравнении с другими регионами могу уверенно сказать, что это большое достижение нашей команды, мы действительно хорошо лечим.

Новая поликлиника

Важным событием для сотрудников Калужского онкодиспансера и их пациентов стало открытие летом 2024 года второго поликлинического отделения в Калуге на ул. Степана Разина, дом 1. Потоки калужан разделили и часть пациентов получила возможность попасть на прием к онкологу недалеко от центра города. В новой поликлинике ведут прием высококвалифицированные врачи-­онкологи по следующим направлениям: онкоурология, онкология головы и шеи, онкология кожи, онкомаммология, абдоминальная онкология.

Кроме того, в поликлинике можно сделать УЗИ-исследования и лабораторные анализы. По запросу калужан были добавлены платные услуги: удаление родинок, промывание порт-системы, консультация врача-­онколога.

— За шесть месяцев работы пока еще небольшой штат врачей — ​4 человека принял почти 13 600 пациентов! — ​подчеркивает Илья Вячеславович. — ​Это очень весомая цифра, всем онкодиспансером мы принимаем порядка 95 000 человек в год.

В планах на этот год — запуск в новой поликлинике дневного стационара, следующим этапом станет ремонт, который позволит задействовать больше кабинетов и увеличить штат врачей.

Одноместная палата сервисного пребывания

Услуги комплексной проверки здоровья

Калужане не раз отмечали, что им в рамках диспансеризации не всегда удается пройти те обследования, которые хотелось бы. Многие обращались в поликлинику при онкодиспансере с запросом пройти дополнительные обследования платно.

— У нас есть пациенты, которые хотят целенаправленно получить платную услугу, — ​говорит Илья Мохов. — ​Поскольку обслуживание по ОМС связано с некоторым ожиданием, хотя и не дольше 10 дней, мы стараемся не отказывать и тем, кто хочет пройти все в кратчайшие сроки платно. В основном корпусе на улице Вишневского помимо полного обследования мужского и женского здоровья — ​чекап скрининга, мы открыли платное отделение, в котором возможно пребывание. Сюда можно госпитализироваться на 1, 2 или 3 дня и пройти обследование в рамках чекапа или же обследование перед госпитализацией. Можно подготовить человека для колоноскопии, потому что зачастую люди не могут сделать это правильно самостоятельно. Также в платном отделении возможно пребывание тех, кто получает лечение по ОМС, но хотят лежать в палатах повышенной комфортности.

Калужский областной онкологический диспансер видит своей задачей организовать работу всех отделений так, чтобы обследование, консультации, лечение были доступны как можно большему количеству калужан. Так, в планах КОКОД открыть платный прием в вечернее время, чтобы калужане могли после работы обратиться к нужному им врачу.

Профессиональные врачи-­онкологи ежедневно стоят на страже здоровья калужан. Позаботьтесь о себе и вы, 8 февраля Калужский онкодиспансер проводит День открытых дверей, приходите и задайте интересующие вас вопросы доктору.

Кол-центр: 8 (4842) 40-33-03

248007, г. Калуга, ул. Вишневского, 2, корпус 1-4

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