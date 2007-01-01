В Калуге создали рабочую группу по спасению церкви на улице Смоленской

Распоряжение 27 января подписал губернатор Владислав Шапша.

Межведомственная рабочая группа займется разработкой «мероприятий, направленных на сохранение объекта культурного наследия федерального значения».

Председателем рабочей группы стала замгубернатора Ольга Иванова.

Также туда включили министра строительства и ЖКХ Александра Шпиренко, министра культуры Павла Суслова, представителей РПЦ, городской управы и различных областных структур.

Как мы уже рассказывали, колокольня церкви Спаса за верхом 1700 года постройки продолжает потихоньку падать.

Особенно сильно колокольня накренилась в начале декабря. Тогда под фундаментом лопнула труба и вода образовала пустоты под землей.