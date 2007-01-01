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В Калуге создали рабочую группу по спасению церкви на улице Смоленской

Распоряжение 27 января подписал губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
11:38 сегодня
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Межведомственная рабочая группа займется разработкой «мероприятий, направленных на сохранение объекта культурного наследия федерального значения».

Председателем рабочей группы стала замгубернатора Ольга Иванова.

Также туда включили министра строительства и ЖКХ Александра Шпиренко, министра культуры Павла Суслова, представителей РПЦ, городской управы и различных областных структур.

Как мы уже рассказывали, колокольня церкви Спаса за верхом 1700 года постройки продолжает потихоньку падать.

Особенно сильно колокольня накренилась в начале декабря. Тогда под фундаментом лопнула труба и вода образовала пустоты под землей.

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