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Общество

В Калуге продырявили понтонный мост

В соцсетях появилось фото поврежденного корпуса.
Дмитрий Ивьев
15:37 сегодня
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- Не потонул бы, - пишет житель Калуги.

В городской управе сообщили, что дырка образовалась, когда осенью мост разводили.

Перед его установкой весной обещают провести ремонт.

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