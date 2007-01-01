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Какие пособия повысились с 1 февраля

Дмитрий Ивьев
08:00 сегодня
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Опубликован список выплат и пособий, которые проиндексированы с 1 февраля. Соответствующее постановление было принято 23 января и обнародовано властями 27 января.

Как рассказали в Социальном фонде, выплаты с учетом размера инфляции повысятся на 9,5%.

Публикуем перечень индексируемых выплат:

  • Ликвидаторам Чернобыльской катастрофы: ежемесячные компенсации, предусмотренные законом о социальной защите пострадавших от радиации.
  • Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы: ежемесячные выплаты согласно закону о статусе героев.
  • Ветеранам Великой Отечественной войны и блокадникам Ленинграда: денежные выплаты по закону «О ветеранах».
  • Молодым родителям: единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
  • Инвалидам: ежегодная компенсация на содержание собак-проводников и ежемесячная денежная выплата.
  • Семьям погибших: пособия на погребение.
  • Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы: ежемесячные денежные выплаты.
  • Пострадавшим на производстве: единовременные и ежемесячные страховые выплаты.
  • Жертвам аварии на ПО «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
  • Получателям материнского капитала.
  • Пособия по безработице.
  • Ухаживающим за детьми-инвалидами: выплаты по указу президента.

Изначально индексацию планировалось провести 1 января на уровне 7,3%, исходя из прогнозируемой инфляции. Однако фактический рост цен в 2023 году составил 9,52%. Индексация была перенесена на февраль с увеличенной ставкой.

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