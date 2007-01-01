Какие пособия повысились с 1 февраля

Опубликован список выплат и пособий, которые проиндексированы с 1 февраля. Соответствующее постановление было принято 23 января и обнародовано властями 27 января.

Как рассказали в Социальном фонде, выплаты с учетом размера инфляции повысятся на 9,5%.

Публикуем перечень индексируемых выплат:

Ликвидаторам Чернобыльской катастрофы: ежемесячные компенсации, предусмотренные законом о социальной защите пострадавших от радиации.

Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы: ежемесячные выплаты согласно закону о статусе героев.

Ветеранам Великой Отечественной войны и блокадникам Ленинграда: денежные выплаты по закону «О ветеранах».

Молодым родителям: единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Инвалидам: ежегодная компенсация на содержание собак-проводников и ежемесячная денежная выплата.

Семьям погибших: пособия на погребение.

Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы: ежемесячные денежные выплаты.

Пострадавшим на производстве: единовременные и ежемесячные страховые выплаты.

Жертвам аварии на ПО «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Получателям материнского капитала.

Пособия по безработице.

Ухаживающим за детьми-инвалидами: выплаты по указу президента.

Изначально индексацию планировалось провести 1 января на уровне 7,3%, исходя из прогнозируемой инфляции. Однако фактический рост цен в 2023 году составил 9,52%. Индексация была перенесена на февраль с увеличенной ставкой.