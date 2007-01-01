Цифровые возможности калужан стали шире в самых дальних уголках Калужской области вместе с T2

T2 подводит итоги технического развития за прошедший год в регионе. Компания продолжила активное строительство инфраструктуры, охватив не только крупные города, но и небольшие населенные пункты. Так, T2 продолжает укреплять свои позиции на рынке, обеспечивая пользователей стабильной связью даже за 200 км от областного центра.

Оператор ежегодно предоставляет своим абонентам качественные услуги, регулярно наращивая темпы развития сети. В Калужской области технические работы охватили населенные пункты 11 районов, в том числе удаленных – Людиновский, Ульяновский, Кировский. Так, специалисты компании установили дополнительное оборудование в Калуге, Обнинске, Людинове, Балабанове.

Строительство сети также затронуло около 20 деревень и сел. Причем в некоторых из них уверенная связь T2 появилась в рамках проекта с Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС).

Он был запущен в 2021 году и ориентирован на подключение к сети социально значимых объектов и обеспечение связью малых и удаленных поселений. Также во внимание компании попали населенные пункты, в которых проживает в среднем 200 человек.

Татьяна Постнова, директор калужского филиала T2:

«Первоочередная наша задача – обеспечить доступ к связи везде, где это действительно нужно нашим клиентам. Это не только шумные центры и спальные районы городов, но и малые поселения, где жизнь в онлайне порой более активна. Мы понимаем, что для каждого человека важно иметь выход в интернет, даже если он живет в небольшой деревне. В прошлом году мы сделали еще один шаг вперед, улучшив качество связи почти для 2000 жителей таких уголков. Они получили возможность пользоваться всеми преимуществами современных технологий так же, как и жители крупных городов».

Кроме того, в 2024 году технический департамент оператора сконцентрировался на улучшении связи в спальных районах – 23% от общего количества новых базовых станций по стране. Например, в Калуге работы охватили жилые дома и новостройки на 16 улицах: Степана Разина, Спартака, Ленина, Московская, Герцена и других.

Один из главных этапов развития сети в прошлом году – это внедрение технологии Voice over LTE, которая стала доступна всем калужанам с 5 ноября. Она позволила совершать звонки в сети 4G, моментально устанавливать голосовое соединение и обеспечила высокое качество передачи речи. Причем T2 реализовала VoLTE во всех 69 регионах присутствия всего за три месяца, в 22 из них – с применением решений российского разработчика.