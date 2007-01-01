Самые востребованные профессии назвали в Калужской области

В нашем регионе уже два года подряд наблюдается масштабный дефицит кадров.

Такие выводы содержатся в исследовании ресурса HeadHunter.

Больше всего в 2024 году не хватало дворников, врачей, токарей, продавцов, поваров, автослесарей, специалистов по взысканию задолженности, мерчандайзеров, товароведов, слесарей и сантехников.

По всем этим профессиям на каждую вакансию приходится менее полутора резюме. Хотя нормальной для рынка труда считается ситуация, когда на вакансию от четырех до восьми резюме.

По данным авторов отчета, в 2025 году положение вряд ли улучшится, так как демографическую ситуацию быстро не выправишь, а половина компаний рассчитывает увеличить численность персонала.