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Общество

Запись в летние лагеря откроется 1 февраля

Подать заявления родители калужских детей смогут с субботы на портале Госуслуг.
Дмитрий Ивьев
09:52 сегодня
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Об этом сообщили 28 января в управлении образования Калуги.

Уточнить информацию можно по телефонам 8(4842) 56-34-71, 57-82-79 или 72-36-83.

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