В Калуге ищут работников на зарплату в 220 тысяч рублей

Список самых привлекательных вакансий 28 января опубликовал сервис SuperJob.

Больше всего предлагается токарям – от 190 до 220 тысяч рублей в месяц.

Машинисту экскаватора-погрузчика готовы платить от 150 до 170 тысяч рублей.

Инженеру-технологу на промышленном предприятии предлагается до 150 тысяч рублей в месяц.

Директору сервисного центра компания дает от 146 тысяч рублей.

Также в топе вакансий оператор производственной линии - от 120 тысяч рублей в месяц.