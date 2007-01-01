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Новость дня Общество

В Калуге ищут работников на зарплату в 220 тысяч рублей

Список самых привлекательных вакансий 28 января опубликовал сервис SuperJob.
Дмитрий Ивьев
08:50 сегодня
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Больше всего предлагается токарям – от 190 до 220 тысяч рублей в месяц.

Машинисту экскаватора-погрузчика готовы платить от 150 до 170 тысяч рублей.

Инженеру-технологу на промышленном предприятии предлагается до 150 тысяч рублей в месяц.

Директору сервисного центра компания дает от 146 тысяч рублей.

Также в топе вакансий оператор производственной линии - от 120 тысяч рублей в месяц.

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