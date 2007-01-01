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Общество

Калужане пожаловались на захламленную мусором улицу в центре города

Софья Фирсова
17:08 сегодня
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В редакцию обратились читатели с просьбой опубликовать фото с улицы Салтыкова-Щедрина. Жители Калуги недовольны состоянием, в котором сейчас находится центральная улица огорода.

- Под каждым кустом свалка мусора, «убиралки» из МБУ всё сметают с плитки под кусты. Возле жилого дома № 50 стоят расселённые дома 46 и 48, весь мусор из которых разбросан до дороги, - рассказала наша читательница. - Детей страшно выпустить на улицу.

Женщина рассказала, что люди уже писали обращение в горуправу с просьбой снести расселенные дома, которые облюбовали бездомные люди. Однако им ответили, что сейчас денег на это нет. Сейчас жители улицы готовят жалобу в прокуратуру.

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