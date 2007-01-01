Донорская акция пройдет в Калуге 31 января

В пятницу, 31 января, с 8:30 до 10:30 калужан приглашают сдать кровь. Донорская акция пройдет по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.10.

С собой необходимо взять СНИЛС, паспорт с наличием прописки в Калуге или в районах области сроком не менее 1 года.

Для получения дополнительной выплаты студентам необходимо иметь при себе продленный студенческий билет.

За трое суток до сдачи крови врачи советуют убрать из рациона жирную пищу, алкоголь и лекарства, ухудшающие качества крови. Перед сдачей необходимо позавтракать легкими продуктами. Лучше воздержаться от курения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону ресурсного центра поддержки добровольческих инициатив региона: 8 (4842) 50-98-66.