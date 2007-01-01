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Общество

Жителей Калужской области приглашают присоединиться к борьбе с пожарами

Софья Фирсова
16:09 сегодня
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На протяжении 5 лет в национальном парке Угра высаживают широколиственные деревья. Помимо этого, сотрудники нацпарка рассказывают жителем Калужской области о том, как сберечь природу от травяных пожаров.

Травяные пожары ежегодно губят леса и поля, птиц и зверей. Дым от огня вредит и людям.

12 февраля сотрудники нацпарка проведут вебинар, на котором вы сможете узнать больше о травяных пожарах, а также о способах защитить себя и природу родного края.

После вебинара вы сможете пройти бесплатное обучение и стать частью команды волонтеров, которые активно борются с пожарами в регионе.

Начало мероприятия в 19:30. Регистрация: https://clck.ru/3FvGEk

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