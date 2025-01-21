Среди жителей Калуги вырос спрос на дистанционную покупку сим-карт

В России растет количество дистанционных продаж сим-карт у мобильных операторов и банков. За прошедший год их доля в общих продажах достигла 14%, сообщает ИАА TelecomDaily. При этом на вопрос – каким способом абоненты предпочли бы купить новую SIM-карту, 79% высказались за дистанционный вариант. Из них 48% выбрали бы доставку SIM-карты курьером, а 31% — полностью бесконтактное получение. Лишь 21% настаивает на том, что услугу желательно получить очно (в точке продаж).

По количеству удаленных подключений лидирует МТС (31% контрактов), на втором месте – МегаФон (27%), на третьем – «Tele 2» (16%). Четвертый — «Билайн» (14%), пятый - «Т-Мобайл» (7%). Он лидирует среди виртуальных операторов – вся его работа построена на дистанционном обслуживании. Это связано с наличием у банков собственной системы идентификации пользователей.

Наиболее удобным способом удалённой регистрации 65% респондентов считают мобильное приложение оператора связи, ещё 31% — сайт оператора связи. В прошлом году появился еще один способ купить SIM-карту - в мессенджере Telegram. Пользователи могут выбрать онлайн не только тариф, но и красивый номер, процесс покупки занимает около пяти минут.

Исследователи также выяснили, что абоненты в среднем пользуются услугами своего оператора более восьми лет. А перенос номера (MNP) не пользуется особой популярностью: за прошедший год с сохранением номера ушли в другую сеть 4% опрошенных. При этом, если бы респондент покупал свою первую SIM-карту (впервые подключался к услугам мобильной связи), то, по результатам опроса, он скорее выбрал бы МТС — 29% или же Тele2 — 23%.