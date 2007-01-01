Заболеваемость гриппом резко выросла в Калужской области

За неделю, с 20 по 26 января, выявлены 18 новых случаев, тогда как за предыдущие семь дней было только три.

Восемь человек заболели гриппом в Калуге. Остальные – в других населенных пунктах области.

Количество пациентов с ОРВИ также растет, рассказали в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора. Рост за неделю на 14,2% - с 4757 до 5415.

Эпидемический порог по ОРВИ пока не превышен. При этом чаще стали болеть дети.

В больницы с ОРВИ попали 39 человек.