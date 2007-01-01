Жителей Калужской области предупредили об опасности встречи с медведями-шатунами

Организация «Калугаоблохота» в воскресенье, 26 января, на странице в соцсети напомнила о возможности выхода косолапых из спячки.

Причина прерывания зимнего сна медведей – теплая погода. Но, наиболее опасны медведи-шатуны, которые так и не залегли в берлогах из-за проблем со здоровьем или не достаточного запаса жиров в организме животного.

- «Шатуны» могут вести себя нетипично для медведя: они могут выходить к населенным пунктам, разорять мусорные баки, нападать на домашних животных, - объяснили специалисты «Калугаоблохоты». - Поэтому будьте осторожны, не гуляйте вблизи лесов.

Бурый медведь чаще встречается в северо-западных районах Калужской области. Особенно внимательными следует быть жителям Спас-Деменского, Барятинского, Куйбышевского, Мосальского, Юхновского и Износковского районов.