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Жителей Калужской области предупредили об опасности встречи с медведями-шатунами

Организация «Калугаоблохота» в воскресенье, 26 января, на странице в соцсети напомнила о возможности выхода косолапых из спячки.
Игорь Кирдаков
14:14 сегодня
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Причина прерывания зимнего сна медведей – теплая погода. Но, наиболее опасны медведи-шатуны, которые так и не залегли в берлогах из-за проблем со здоровьем или не достаточного запаса жиров в организме животного.

- «Шатуны» могут вести себя нетипично для медведя: они могут выходить к населенным пунктам, разорять мусорные баки, нападать на домашних животных, - объяснили специалисты «Калугаоблохоты». - Поэтому будьте осторожны, не гуляйте вблизи лесов.

Бурый медведь чаще встречается в северо-западных районах Калужской области.  Особенно внимательными следует быть жителям Спас-Деменского, Барятинского, Куйбышевского, Мосальского, Юхновского и Износковского районов.

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