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Новость дня Общество

В Калуге капитально отремонтировали дом-интернат для пожилых людей

В корпусе, где живут 236 пожилых людей и людей с инвалидностью починили крышу и актовый зал.
Игорь Кирдаков
08:39 сегодня
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Радостной новостью поделился в субботу, 25 января министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов.

В новом зале на 120 мест теперь можно комфортно разместить до трех десятков кресел-колясок. Здесь установлена новая система управления освещением.

- Стало намного уютнее, - заявил региональный министр.

Всего же в прошлом году на улучшение социальных услуг и комфорта людей в подобных учреждениях по госпрограмме «Социальная поддержка граждан» региону было выделено более 40 млн. рублей.

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