В Калуге капитально отремонтировали дом-интернат для пожилых людей

В корпусе, где живут 236 пожилых людей и людей с инвалидностью починили крышу и актовый зал.

Радостной новостью поделился в субботу, 25 января министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов.

В новом зале на 120 мест теперь можно комфортно разместить до трех десятков кресел-колясок. Здесь установлена новая система управления освещением.

- Стало намного уютнее, - заявил региональный министр.

Всего же в прошлом году на улучшение социальных услуг и комфорта людей в подобных учреждениях по госпрограмме «Социальная поддержка граждан» региону было выделено более 40 млн. рублей.