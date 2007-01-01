В Калужской области жители возмущены возможностью появления песчаного карьера у их будущих домов

В Малоярославецком районе многодетные семьи, которым выделили участки земли, считают, что под видом эко-парка рядом с их наделами будет песчаный карьер.

На ситуацию в субботу, 25 января, отреагировал глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

Активная группа написала письма в различные инстанции, однако, по словам людей, ответы из ведомств противоречат друг другу.

Речь идет о плане строительства в Спас-Загорье парка «Песок и сосны». Многодетные семьи считают, что под вывеской создания эко-зоны выроют банальный карьер для добычи песка.

Ситуация накалилась и к ее разрешению подключился глава администрации Малоярославецкого района. Он пояснил, что ни о каком карьере и речи быть не может. Проект обустройства территории предполагает строительство около трех десятков гостевых домиков, детские и спортивные площадки и даже бассейн.

На эти цели планируется привлечь 2,8 млрд. рублей инвестиций. Появится эко-парк по плану до 2028 года.

- На следующей неделе совместно с правоохранительными органами, администрацией Обнинска и представителями министерств проведём совещание по данному вопросу, - заявил в субботу, 25 января Вячеслав Парфенов. - Пригласим всех, чтобы была возможность высказаться у каждого. Заранее оповестим через администрацию города Обнинск.

О дате, месте и времени встречи глава администрации обещал сообщить на своих страницах в соцсетях.