В Калужской области жители возмущены возможностью появления песчаного карьера у их будущих домов
На ситуацию в субботу, 25 января, отреагировал глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.
Активная группа написала письма в различные инстанции, однако, по словам людей, ответы из ведомств противоречат друг другу.
Речь идет о плане строительства в Спас-Загорье парка «Песок и сосны». Многодетные семьи считают, что под вывеской создания эко-зоны выроют банальный карьер для добычи песка.
Ситуация накалилась и к ее разрешению подключился глава администрации Малоярославецкого района. Он пояснил, что ни о каком карьере и речи быть не может. Проект обустройства территории предполагает строительство около трех десятков гостевых домиков, детские и спортивные площадки и даже бассейн.
На эти цели планируется привлечь 2,8 млрд. рублей инвестиций. Появится эко-парк по плану до 2028 года.
- На следующей неделе совместно с правоохранительными органами, администрацией Обнинска и представителями министерств проведём совещание по данному вопросу, - заявил в субботу, 25 января Вячеслав Парфенов. - Пригласим всех, чтобы была возможность высказаться у каждого. Заранее оповестим через администрацию города Обнинск.
О дате, месте и времени встречи глава администрации обещал сообщить на своих страницах в соцсетях.