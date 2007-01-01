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Черный дым заметили в Калуге

В субботу, 25 января, наш читатель прислал видео с улицы Зерновой.
Дмитрий Ивьев
13:37 сегодня
0 452
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- Что-то вонючее жгут, - написал калужанин.

Сообщений о пожарах в этом районе не поступало.

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