В Калуге директор школы попался на дроблении закупок

Нарушение выявили в ходе проверки прокуратуры.

Школа заключила с индивидуальным предпринимателем два договора на ремонт актового зала на 260 тысяч и 560 тысяч рублей.

Законом разрешено делать закупку у единственного поставщика на сумму не более 600 тысяч.

В данном случае два договора посчитали способом уйти от поиска подрядчика на торгах.

Директора школы оштрафовали по административной статье на 30 тысяч рублей.

Какое это именно учебное заведение, прокуратура не уточняет.