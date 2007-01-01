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Общество

В Калуге директор школы попался на дроблении закупок

Нарушение выявили в ходе проверки прокуратуры.
Дмитрий Ивьев
15:00 сегодня
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Школа заключила с индивидуальным предпринимателем два договора на ремонт актового зала на 260 тысяч и 560 тысяч рублей.

Законом разрешено делать закупку у единственного поставщика на сумму не более 600 тысяч.

В данном случае два договора посчитали способом уйти от поиска подрядчика на торгах.

Директора школы оштрафовали по административной статье на 30 тысяч рублей.

Какое это именно учебное заведение, прокуратура не уточняет.

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