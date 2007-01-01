В Калуге директор школы попался на дроблении закупок
Нарушение выявили в ходе проверки прокуратуры.
Школа заключила с индивидуальным предпринимателем два договора на ремонт актового зала на 260 тысяч и 560 тысяч рублей.
Законом разрешено делать закупку у единственного поставщика на сумму не более 600 тысяч.
В данном случае два договора посчитали способом уйти от поиска подрядчика на торгах.
Директора школы оштрафовали по административной статье на 30 тысяч рублей.
Какое это именно учебное заведение, прокуратура не уточняет.