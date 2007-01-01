Появился новый список самых богатых районов Калужской области

Свежие официальные данные на днях представил Калугастат.

В отчете приводится информация о средней начисленной зарплате в октябре 2024 года.

По области зарплата составила 80 603 рубля, увеличившись за год на 20,2%. Однако по районам доходы распределены не совсем равномерно.

Больше всего в регионе зарабатывают в Боровском районе, где показатель уже превысил 100 тысяч. За ним следуют Обнинск, Жуковский район и поднявшаяся повыше Калуга.

Самые низкие доходы в Жиздринском и Думиничском районах.

Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом: