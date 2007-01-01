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Новость дня Общество

Появился новый список самых богатых районов Калужской области

Свежие официальные данные на днях представил Калугастат.
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
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В отчете приводится информация о средней начисленной зарплате в октябре 2024 года.

По области зарплата составила 80 603 рубля, увеличившись за год на 20,2%. Однако по районам доходы распределены не совсем равномерно.

Больше всего в регионе зарабатывают в Боровском районе, где показатель уже превысил 100 тысяч. За ним следуют Обнинск, Жуковский район и поднявшаяся повыше Калуга.

Самые низкие доходы в Жиздринском и Думиничском районах.

Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом:

  1. Боровский район 102 784 рубля,
  2. Обнинск 94 233 рубля,
  3. Жуковский район 88 363 рубля,
  4. Калуга 81 524 рубля,
  5. Малоярославецкий район 79 470 рублей,
  6. Ферзиковский район 74 952 рубля,
  7. Износковский район 72 141 рубль,
  8. Тарусский район 71 320 рубля,
  9. Бабынинский район 69 437 рублей,
  10. Дзержинский район 67 792 рубля,
  11. Перемышльский район 66 295 рублей,
  12. Людиновский район 64 774 рубля,
  13. Куйбышевский район 64 660 рубля,
  14. Барятинский район 62 898 рублей,
  15. Козельский район 59 053 рубля,
  16. Кировский район 58 564 рубля,
  17. Ульяновский район 56 028 рублей,
  18. Хвастовичский район 54 011 рублей,
  19. Спас-Деменский район 53 222 рубля,
  20. Медынский район 52 675 рублей,
  21. Сухиничский район 51 588 рублей,
  22. Мещовский район 49 979 рублей,
  23. Мосальский район 49 855 рублей,
  24. Юхновский район 48 905 рублей,
  25. Жиздринский район 43 716 рублей,
  26. Думиничский район 43 316 рублей.

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