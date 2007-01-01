Появился новый список самых богатых районов Калужской области
Свежие официальные данные на днях представил Калугастат.
В отчете приводится информация о средней начисленной зарплате в октябре 2024 года.
По области зарплата составила 80 603 рубля, увеличившись за год на 20,2%. Однако по районам доходы распределены не совсем равномерно.
Больше всего в регионе зарабатывают в Боровском районе, где показатель уже превысил 100 тысяч. За ним следуют Обнинск, Жуковский район и поднявшаяся повыше Калуга.
Самые низкие доходы в Жиздринском и Думиничском районах.
Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом:
- Боровский район 102 784 рубля,
- Обнинск 94 233 рубля,
- Жуковский район 88 363 рубля,
- Калуга 81 524 рубля,
- Малоярославецкий район 79 470 рублей,
- Ферзиковский район 74 952 рубля,
- Износковский район 72 141 рубль,
- Тарусский район 71 320 рубля,
- Бабынинский район 69 437 рублей,
- Дзержинский район 67 792 рубля,
- Перемышльский район 66 295 рублей,
- Людиновский район 64 774 рубля,
- Куйбышевский район 64 660 рубля,
- Барятинский район 62 898 рублей,
- Козельский район 59 053 рубля,
- Кировский район 58 564 рубля,
- Ульяновский район 56 028 рублей,
- Хвастовичский район 54 011 рублей,
- Спас-Деменский район 53 222 рубля,
- Медынский район 52 675 рублей,
- Сухиничский район 51 588 рублей,
- Мещовский район 49 979 рублей,
- Мосальский район 49 855 рублей,
- Юхновский район 48 905 рублей,
- Жиздринский район 43 716 рублей,
- Думиничский район 43 316 рублей.