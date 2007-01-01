Масло в Калужской области подорожало на 40%
Калугастат опубликовал новые официальные данные.
В ноябре 2024 года сливочное масло в калужских магазинах стоило на 40,8% больше, чем в декабре 2023-го.
За ноябрь оно прибавило в цене 7,7%. При том, что за весь 2023 год подорожание составило 6,2%.
Среди основных продуктов сливочное масло удерживает лидерство по росту цен.
К примеру, рыба подорожала за 2024 год на 16,5%, молоко – на 15,4%, хлеб – на 14,5%, овощи и фрукты – на 10,7%. А яйца подешевели на 20%.