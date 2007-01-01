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Новость дня Общество

Масло в Калужской области подорожало на 40%

Калугастат опубликовал новые официальные данные.
Дмитрий Ивьев
12:00 сегодня
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В ноябре 2024 года сливочное масло в калужских магазинах стоило на 40,8% больше, чем в декабре 2023-го.

За ноябрь оно прибавило в цене 7,7%. При том, что за весь 2023 год подорожание составило 6,2%.

Среди основных продуктов сливочное масло удерживает лидерство по росту цен.

К примеру, рыба подорожала за 2024 год на 16,5%, молоко – на 15,4%, хлеб – на 14,5%, овощи и фрукты – на 10,7%. А яйца подешевели на 20%.

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