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Общество

В Калуге презентовали книгу «От истоков до наших дней»

Дмитрий Ивьев
14:11 сегодня
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Она посвящена истории городского совета ветеранов. В книге представлены биографии калужан – участников Великой Отечественной войны, ветеранов военной службы, стоявших у истоков создания совета ветеранов.

Выход книги приурочен к 50-летию калужского совета ветеранов, которое будет отмечаться 30 января 2025 года. По словам председателя совета Евгения Янкелевича, в создании книги приняли участие все члены калужской ветеранской организации, помощь в издании была оказана городскими и областными властями.

«В нашем городе много замечательных традиций, калужане чтут защитников Отечества, большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодого поколения и сохранению исторической памяти. Члены городского совета ветеранов ведут большую работу в этом направлении, было издано уже две книги, посвящённые памяти фронтовиков. Благодарю вас, дорогие друзья, за активную жизненную позицию и реализацию важного и нужного проекта. Желаю успехов, мира, добра, благополучия и нашей скорейшей победы!», – обратился к собравшимся Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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