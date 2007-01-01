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В Калуге цены на новостройки за год практически не изменились

15:42 сегодня
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Аналитики федерального девелопера DOGMA изучили рынок первичной недвижимости Калуги за 2024 год. Они выяснили, что к концу года доля покупок с привлечением ипотечных средств сократилась до 56%. При этом средняя стоимость «квадрата» за 12 месяцев поднялась всего на 2%.

  • Объем текущего строительства новостроек в Калужском регионе за 2024 год вырос на 47% по сравнению с прошлым годом и достиг 343 тыс. кв. метров жилья. Значительную роль в этом сыграл запуск нового проекта в Ленинском округе от федерального девелопера DOGMA. Сейчас застройщик возводит 79 тыс. кв. жилья в квартале «Космопарк». Выйдя на рынок Калуги, DOGMA сразу заняла 1 место среди застройщиков региона по объемам строительства с долей 23%. По данным Единого реестра застройщиков на январь 2025 года, компания продолжает удерживать лидирующие позиции.
  • В декабре 2024 года на рынке Калуги объем жилья в экспонировании составил 66 тыс. кв. метров. При этом максимальный объем жилья девелоперы вывели в продажу перед новым годом – в декабре суммарно 22,7 тыс. кв. метров. Самыми продаваемыми квартирами на протяжении всего года оставались лоты от 30 до 50 кв. м. Например, в декабре таких квартир было продано 30 штук, что составляет 43% от общего объема сделок.
  • В 2024 году пик продаж новостроек пришелся на июнь, последний месяц действия льготной ипотеки с господдержкой. Тогда за месяц в Калуге были проданы рекордные 9,5 тыс. кв. метров. Сразу после, в июле, продажи снизились в 3 раза. Однако последующие месяцы, они умеренно росли и в ноябре достигли 4,9 тыс. кв. метров. Таким образом, по отношению к ноябрю прошлого года, общее число сделок снизилось всего на -3,9%.
  • Стоимость жилья в Калуге за год изменилась несущественно. Средняя цена «квадрата» в новостройках сейчас составляет 112 000 рублей, что всего на 2% выше, чем 12 месяцев назад.
  • Объем сделок в Калуге с привлечением ипотеки сократился к концу года до 56%. Это рекордно низкий показатель за 2 года. Вместе с тем растет число продаж квартир за наличные средства или с использованием рассрочки застройщика.

«DOGMA непрерывно работает над расширением инструментария поддержки потребителей на период высокой ключевой ставки. В 2024 году в компании было разработано более десятка специальных условий. Одним из самых популярных инструментов сейчас является рассрочка с равным аннуитетным платежом сроком на 2 года. Нашим покупателям также доступна рассрочка с первоначальным взносом от 20% и ежемесячными платежами 20 000 руб. до ввода дома в эксплуатацию. По истечению этого времени покупатель сможет перейти на любые ипотечные условия, доступные ему и действующие на тот момент в банках, – рассказала Людмила Зайченко, коммерческий директор DOGMA. – Комплекс этих мер позволяет клиентам не откладывать покупку в долгий ящик, а подобрать для себя наиболее комфортный вариант приобретения жилья уже сегодня».

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