ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
Профессиональное образование - это ключ к успеху. Социально-технологический колледж (г. Тула) и Международная полицейская академия (г. Тула) приглашают на День открытых дверей 01.02.2025, начало в 12:00. Предварительная регистрация по ссылке.
СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Лицензия № Л035-001247-71/00190835 от 09.08.2016 г.
Гос. аккредитация: № А007-01247-71/01159991 от 05.07.2023 г.
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
- Компьютерные системы и комплексы
- Информационные системы и программирование
- Оператор информационных систем и ресурсов
- Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем
- Экономика и бухгалтерский учёт
- Операционная деятельность в логистике
- Правоохранительная деятельность
- Юриспруденция
- Дошкольное образование
- Преподавание в начальных классах
ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
300026, г. Тула, ул. Рязанская, 1
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
8 (4872) 700-352, 8 (905) 111-77-45
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА
Лицензия № Л035-00115-77/00632212 от 18.02.2020 г.
Гос. аккредитация № А007-00115-71/01569135 от 27.11.2024 г.
БАКАЛАВРИАТ
- Прикладная информатика
- Экономика
- Менеджмент
- Государственное и муниципальное управление
- Бизнес-информатика
- Юриспруденция
- Информационная безопасность
- Психология
- Психолого-педагогическое образование
- Лингвистика
- Управление качеством
МАГИСТРАТУРА
- Прикладная информатика
- Бизнес-информатика
- Психология
- Юриспруденция
АСПИРАНТУРА
- Психологические науки
- Экономика
- Компьютерные и информационные науки
ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
300026, г. Тула, ул. Рязанская, 1
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
8 (4872) 700-353, 8 (960) 599-59-98
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