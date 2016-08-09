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ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

16:25 сегодня
0 466
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Профессиональное образование - это ключ к успеху. Социально-технологический колледж (г. Тула) и Международная полицейская академия (г. Тула) приглашают на День открытых дверей 01.02.2025, начало в 12:00. Предварительная регистрация по ссылке.

СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Лицензия № Л035-001247-71/00190835 от 09.08.2016 г.

Гос. аккредитация: № А007-01247-71/01159991 от 05.07.2023 г.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

  • Компьютерные системы и комплексы
  • Информационные системы и программирование
  • Оператор информационных систем и ресурсов
  • Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем
  • Экономика и бухгалтерский учёт
  • Операционная деятельность в логистике
  • Правоохранительная деятельность
  • Юриспруденция
  • Дошкольное образование
  • Преподавание в начальных классах

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА

300026, г. Тула, ул. Рязанская, 1

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ

8 (4872) 700-352, 8 (905) 111-77-45

priem@ctk71.ru

https://ctk71.ru/

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА

Лицензия № Л035-00115-77/00632212 от 18.02.2020 г.

Гос. аккредитация № А007-00115-71/01569135 от 27.11.2024 г.

БАКАЛАВРИАТ

  • Прикладная информатика
  • Экономика
  • Менеджмент
  • Государственное и муниципальное управление
  • Бизнес-информатика
  • Юриспруденция
  • Информационная безопасность
  • Психология
  • Психолого-педагогическое образование
  • Лингвистика
  • Управление качеством

МАГИСТРАТУРА

  • Прикладная информатика
  • Бизнес-информатика
  • Психология
  • Юриспруденция

АСПИРАНТУРА

  • Психологические науки
  • Экономика
  • Компьютерные и информационные науки

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА

300026, г. Тула, ул. Рязанская, 1

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ

8 (4872) 700-353, 8 (960) 599-59-98

abitur@mpa71.ru

https://mpa71.ru

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