В Калужской области увеличивается интерес к финансовому образованию

Это подтверждает статистика последних лет количества желающих поступить в Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Не секрет, что успешное развитие бизнеса зиждется на триединой основе —информация, финансы и ресурсы. Причем информация и ресурсы без финансов практически невозможны.

О современном обучении финансистов в регионе нам подробно рассказал в понедельник, 20 января директор Калужского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Виталий Матчинов.

В финансисты б я пошел…

- Виталий Анатольевич для того, чтобы стать финансистом мало уметь умножать, делить, вычитать или складывать. Какие качества необходимо иметь человеку, чтобы стать успешным финансистом?

- Те, кто планирует связать своё будущее с финансами, обязательно должны иметь способность к обучению, потому что в финансах происходят постоянные изменения. Меняется нормативное регулирование, в целом мировая экономика, появляются новые тренды, возможности. Очень важна способность к обучению, креативность, адаптивность, целеустремленность, желание развиваться самому, учиться на ошибках, делать из этого правильные выводы и двигаться дальше.

Конечно же, нужно интересоваться общим сектором финансов, банковским, налоговым, страховым, инвестиционным сектором, каким образом у нас происходят все экономические процессы. Финансист сегодня – это многогранная профессия, сочетающая в себе не только финансовые, юридические и цифровые знания, соответственно и требования к его профессиональным, личностным компетенциям на рынке труда достаточно высокие.

- Однако, математика - всё равно основа?

- Безусловно. Основа и достаточно серьезная. На самом деле математика в финансовой сфере является достаточно привлекательной областью знаний, особенно в сфере моделирования экономических процессов, прогнозирования экономических и финансовых ситуаций на макро- и микроуровне, применении теории вероятности, теории графов и теории игр в экономике и финансах.

- Финансовая сфера очень динамична сегодня, и спектр знаний, который необходим сегодня будущему финансисту постоянно расширяется. Успеваете за временем?

- Конечно! И современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные — всем этим должны обладать сегодняшние финансисты. Обязательно разбираться во всех этих технологиях. Правильно, быстро принимать решения, анализировать информацию и, соответственно, быть помощником руководителя, правой его рукой, для того чтобы не допускать ошибок, в том числе и в финансах. Востребованность данного направления подготовки, востребованность профессии не угасает и, наверное, не угаснет никогда.

«Конкурс у нас серьезный»

- Сколько человек в этом учебном году стали первокурсниками?

- 225 человек на первый курс нам поступило. В целом, ребятами мы довольны. Сейчас, кстати, заканчивается сессия, последние экзамены уже сдают. Мы мониторим, каким образом студенты проходят первую сессию, потому что для них это очень непростой этап и в плане эмоционального состояния и в плане саморазвития, профессиональной и межличностной коммуникации. Надо отметить, что наши первокурсники молодцы, они достойно проходят этот этап с положительными результатами и новыми для себя впечатлениями.

- А откуда приехали ребята? Это только Калуга, область или откуда-то еще?

- Традиционно у нас география очень обширная, от Владивостока до Калининграда, практически вся Россия, есть студенты из Смоленска, Брянска, Ярославля, Приморского края, Казани и многих других городов. Есть студенты из разных районов Калужской области, а также студенты из стран Ближнего зарубежья.

- У вас наверняка и быт налажен, есть общежитие, есть где жить.

- Филиал старается создать комфортные условия не только в образовательном процессе, но и конечно на бытовом уровне для студентов. Мы располагаем двумя корпусами общежитий, которые территориально находятся в шаговой доступности от учебного корпуса, оснащены всей необходимой бытовой техникой, мебелью и предметами быта. Филиал на 100% обеспечивает всех своих студентов общежитием.

- Много было желающих поступить в ваш вуз прошлым летом?

- Да, много. Мы всегда держим достаточно высокую планку. У нас проходной балл на бюджетные места, от 212 до 256, в зависимости от направления. В целом серьезные баллы, да и ребята приходят подготовленные, мы стараемся эту планку их готовности всегда поддерживать, и, соответственно, добиваемся, чтобы наши ребята вышли достойными специалистами в области финансов, учёта, бизнес-информатики, менеджмента.

- А какие факультеты пользуются повышенной популярностью у абитуриентов?

- Знаете, в целом по всем направлениям подготовки у нас устойчивый спрос. Наиболее востребованное направление - управление бизнесом. С прошлого года мы реализуем программу среднего профессионального образования по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», и оно набирает обороты. В этом году у нас уже будет выпуск, готовимся к демонстрационному экзамену. Это новое направление развития нашего университета.

А вообще мы готовим специалистов высшего образования по образовательным программам «Экономика и финансы», «Бизнес – анализ налоги и аудит», «Управление бизнесом», «Цифровая трансформация управление бизнесом». По среднему профессиональному образованию это «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

В этом году мы запускаем новую образовательную программу высшего образования по направлению подготовки «Социология» образовательная программа «Экономическая социология». В рамках реализации программ среднего профессионального образования будет реализовывать новое направление по специальности «Финансы»

-А что это за программа «Экономическая социология»?

- Экономическая социология, это направление носит социально-прикладной характер, когда студенты могут освоить методы, методологии социальной диагностики процессов, бизнес-процессов, в том числе и в организации, в обществе, то есть они могут давать оценку, каким образом, например, у нас в стране реализуются различные национальные проекты, каким образом реализация этих национальных проектов влияет на качество жизни людей.

- А где ваши студенты проходят практику?

- География и траектория прохождения практики достаточно разнообразная и с точки зрения сфер деятельности организаций и с точки зрения профессиональных предпочтений самих студентов и запросов работодателей.

Филиалом на постоянной основе осуществляется взаимодействие со своими партнерами – работодателями, предоставляющими места практики и, которые заинтересованы в выпускниках филиала: Министерство финансов Калужской области, Управление Федерального казначейства по Калужской области, Управление федеральной налоговой службы по Калужской области, Контрольно-счетная палата Калужской области. В числе партнеров – работодателей также крупные коммерчески и производственные организации города и области, банковские, страховые организации.

Студенты там практикуются и потом трудоустраиваются. Буквально в прошлом году мы подводили статистику, в Министерстве финансов более 50% — это выпускники Калужского филиала Финансового университета.

- Ведется какая-то научная работа среди профессорско-преподавательского состава?

- Да, обязательно, так как мы высшее учебное заведение. Преподаватели, как и студенты, ведут научную работу. Есть у нас общая тема по финансовому университету, потому что финансовый университет, это действительно та базовая площадка, которая находится в Москве уже с многолетней историей, более ста лет университету. Сформированы научные школы, и мы также входим в состав исследователей, которые ведут работы по разным научным темам. Но помимо головного университета у нас есть еще 27 филиалов во всей России, и мы плотно сотрудничаем между собой.

Наши двери открыты

- У вас есть подготовительные курсы?

- Да, есть курсы подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, по математике, по обществознанию, по русскому языку. Набираем группы и проводим обучение на постоянной основе. В прошлом году у нас занимались ребята на курсах подготовки к ЕГЭ, и многие из них поступили к нам.

- День открытых дверей вы тоже проводите?

- Конечно! 15 февраля в 11.00 часов утра приглашаем всех к нам на очередной День открытых дверей на улицу Чижевского, 17. Мы расскажем о всех направлениях подготовки. Будет возможность поговорить со студентами, потому что очень важно получить обратную связь, посмотреть аудитории, посмотреть жилой фонд общежития. Будут проходить и мастер-классы по отдельным направлениям подготовки.

Все что необходимо для получения достойного образования Вы можете увидеть в рамках проведения Дня открытых дверей!!!

Полный вариант разговора смотрите в нашей группе в ВК.

Г. Калуга, ул. Чижевского, 17.

Телефоны для справок / факс: (4842) 74-54-43;

по вопросам приема — (4842) 76-23-68, 8-910-708-88-40.

Официальные сайты: www.kaluga.fa.ru, www.finuniver40.ru