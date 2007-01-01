-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужская церковь стала новым объектом культурного наследия федерального значения
Общество

Калужская церковь стала новым объектом культурного наследия федерального значения

Такой статус получила церковь Воскресения в селе Ульяново.
Дмитрий Ивьев
12:30 сегодня
0 944
Фото: Евгений Чудаков.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Соответствующий приказ подписала министр культуры России Ольга Любимова.

- Эта церковь в Плохине, как первоначально называлось село Ульяново, построена наследниками знаменитого русского государственного деятеля, военачальника, одного из ближайших сподвижников Петра I Якова Вилимовича (Виллимовича) Брюса, - рассказал 23 января начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

По его словам, храм позволяет вмещать единовременно почти 8000 человек.

В церкви сохранились росписи, которые покрывают все стены, столпы, своды и поверхности арок.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
8 оценили
0%
63%
13%
0%
25%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InYvZ1NhOEdkd1JHcnhLMHVLM2NFRnc9PSIsInZhbHVlIjoiOVgxVXlUTDh6WEQraEoyeWRIV1FFR2dYS0U2RlR3N0NaWGpXdW5qMW54V29tUkEvQXY3am1GcXp2UUZqLzB0WVF2TVByU2k1aXRnb0pyeW45ZVZFc2V1ZmRMV2xFYWZWc05CeEhDUTcrSUpTbUVrZGsrSUtaVUx4N0dTa3VReUVOcE5JZHdTRjNEK3BlUFB4d2J2c1FzVG1RMXNSUDEvUEVWU0Y4SUFUQzE0Nnp6a09sUHlMVlRoV0dVSFBYT3ZIRUtiT2NRbXNaZDVGbzRIRnZMRGxic3Zpa0JOVTY2S0VJc0hLcDRFNU9MMnZmb0pFZSthV1VtSkI4Y3lBUVd5elVjclk5VER6dlBPSzlkNFJpRElXKzhUYzVsRHZsMDhRcGVrVUNTZ0NKaklxcXU0UTYyaHgzclB5RFFMemQzNWswWGg3N2o2Wlg4dXYxSk4rR0VMUTZ5alo5TXlqSE14di9UTnUxSTJZbkRhSFgvNG5KZWVpVXdnOUM1MEQza3N3cldFU2thRG9PYXR2Z21IUk50UWdVd1V1aXY0aWt0d2RpRXlQVTNPSGs0SGpzVFBDQWFZaUN6MGQ0QWxmaExxOSIsIm1hYyI6Ijk0MmE3Y2E1M2I0N2NjZTQ3MGZmYjVjOTgyOTRkMWEzMzc2ZGI1ZGQyNmVjMDc2OTZkODUwNWUxM2U3MjYzZmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhETnRsTEVQNk5XWXZtUUNWaG52WkE9PSIsInZhbHVlIjoiN3kyaDVodmxjbXArOUFjMkt6aERDMTVYNW9lT0dLVi9WYmE2OVB3ZTBRVWxvTWZSSHk3dWpVQVFNU0RRbzE2eEIrSGdsb2JjSjdIenc1cEhhUU9YZFFUWitHVlFBRlFWTDhjSnVCNlhOSk1MVVFyeFdWUHptWGVMTUU0TWpEUWVsdTl5MFdLSUQzeThmTWpBa3Y3M1plMGcydVk1T2VlK3A4eEpac2ZFVFpCTWkycWtJTWd6SktZNmRhUkVOeVhsaDdKbm1lRmQ2RlZYQ20rUjhmWHBxK0pIZUw1RTg5ODhhSXFnMTNLdk95QVZVZjRlQUEvSDNyUWFWWFVkMTZiTW5RY2MrOVRiZGkya3ZLemN4dkFTMmZGd0ZBWXY1QWd0ZGxUeHh0bWVRK0xzclNSeW1TMmR3OU5OR01hT3Q3VkMwZjF0RXRtK20wRldablZidU5id0RVWmp2T0xVMzNpNThqdzd4a1hWTzdKOWRTeVdNM2VCRisvWlU5cm9IVGRGRndDaVkzNU9sNTFZN2NURk1vbVFDZnB3OW1HZEhFOVNGNXJaT2dKei93SnZmVGhlZTNWdFZtR0djQndaN0pQL3dhSnY1Tm9xSERpTEdrMFhqSTJxU2VoTlpxV3Nqc2w4M1Y0WjJJRDFQeGE5TUIyeEYwNUFHZFdLczhnMkxVUmtMNjF3blhob3l2cHJ6UWs2SUw2Y2pTdlZ2MGt4ZHA5TzFzT0s5U2FBbUw3TUtMS3E5VHp4UlNwbkhxYnNyRHJqTGQ1ang5Z0lLUEV2cUdKVEc4aEtWem4vRWxzU2pDbFVHcjJ1cEpXMkpzemFxcktaUjQ2T0JhVHozNXE1NUNKVyIsIm1hYyI6IjNhYTk4MzgyNmVkYmE2MjE4MjNjMWY3MTI5ODY0NDZhOGVlZWU5YjRkMjMxYTNjNThlYWVlZWU3ZjZhMWIzZTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+