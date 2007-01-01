Калужская церковь стала новым объектом культурного наследия федерального значения

Такой статус получила церковь Воскресения в селе Ульяново.

Соответствующий приказ подписала министр культуры России Ольга Любимова.

- Эта церковь в Плохине, как первоначально называлось село Ульяново, построена наследниками знаменитого русского государственного деятеля, военачальника, одного из ближайших сподвижников Петра I Якова Вилимовича (Виллимовича) Брюса, - рассказал 23 января начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

По его словам, храм позволяет вмещать единовременно почти 8000 человек.

В церкви сохранились росписи, которые покрывают все стены, столпы, своды и поверхности арок.