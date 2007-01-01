В Калужской области назвали профессии с самыми высокими зарплатами

Результаты исследования 23 января опубликовал HeadHunter.

Больше всего в 2024 году готовы были платить токарям. Медиана зарплатных предложений составила 157,7 тысячи рублей.

Руководителям строительных проектов в месяц предлагали в среднем 135 тысяч.

Главных инженеров и руководителей отделов персонала искали на 120 тысяч рублей.

Курьерам в Калужской области предлагали в среднем 119 500 рублей, сварщикам – 117 800, начальникам производства и главным врачам – 110 тысяч.

Больше 100 тысяч рублей в месяц также готовы были платить монтажникам, геодезистам, водителям, руководителям филиала, финансовым аналитикам, руководителям отделов продаж, инженерам и прорабам.