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Новость дня Общество

В Калужской области назвали профессии с самыми высокими зарплатами

Результаты исследования 23 января опубликовал HeadHunter.
Дмитрий Ивьев
09:47 сегодня
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Больше всего в 2024 году готовы были платить токарям. Медиана зарплатных предложений составила 157,7 тысячи рублей.

Руководителям строительных проектов в месяц предлагали в среднем 135 тысяч.

Главных инженеров и руководителей отделов персонала искали на 120 тысяч рублей.

Курьерам в Калужской области предлагали в среднем 119 500 рублей, сварщикам – 117 800, начальникам производства и главным врачам – 110 тысяч.

Больше 100 тысяч рублей в месяц также готовы были платить монтажникам, геодезистам, водителям, руководителям филиала, финансовым аналитикам, руководителям отделов продаж, инженерам и прорабам.

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