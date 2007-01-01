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Общество

Калужскую семью пригласили на Парад Победы в Москве

Он состоится 9 мая.
Дмитрий Ивьев
10:26 сегодня
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В мероприятии примут участие Георгий Иванович и Софья Васильевна Абакумовы, сообщил 22 января губернатор Владислав Шапша.

Георгию Ивановичу недавно исполнилось 95 лет. Боевой путь он начал в 1943 году, будучи 13-летним подростком. Служил юнгой на сторожевом корабле в Севастополе. Победный 1945-ый встретил в должности второго помощника капитана. После войны много лет работал в Физико-энергетическом институте в Обнинске.

Георгий Иванович и Софья Васильевна вместе уже более 66 лет. Воспитали троих детей, у них шестеро внуков. В 2023 году они стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья».

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