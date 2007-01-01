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Как мошенники обманывают детей: топ-3 схемы

Дмитрий Ивьев

Три самые распространенные мошеннические схемы, направленные на детей, выявили эксперты ВТБ. Злоумышленники используют методы социальной инженерии, чтобы запугать несовершеннолетних или обманом заставить их передать доступ к финансовым средствам родителей. В последние месяцы банк фиксирует рост подобных случаев.

Дмитрий Ивьев 524 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники