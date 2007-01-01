-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Как мошенники обманывают детей: топ-3 схемы
Общество

Как мошенники обманывают детей: топ-3 схемы

Три самые распространенные мошеннические схемы, направленные на детей, выявили эксперты ВТБ. Злоумышленники используют методы социальной инженерии, чтобы запугать несовершеннолетних или обманом заставить их передать доступ к финансовым средствам родителей. В последние месяцы банк фиксирует рост подобных случаев.
Дмитрий Ивьев
09:23 сегодня
0 524
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Основные схемы обмана включают:

  1. Запугивание через звонки. Мошенники звонят ребенку, представляясь сотрудниками полиции, службы безопасности или других организаций, и сообщают о «чрезвычайной ситуации». Например, утверждают, что родителям угрожает опасность, и требуют срочно перевести деньги.
  2. Обман через игры. Злоумышленники создают поддельные акции или выигрыши в онлайн-играх и просят ввести данные банковской карты для получения «приза». Также активно распространяется схема, когда детям предлагают приобрести игровую валюту, например, в Roblox. Дети берут деньги из дома и отдают мошенникам.
  3. Удаленное управление устройствами. Под предлогом защиты или помощи просят ребенка установить программы удаленного доступа, которые позволяют получить контроль над смартфоном родителей и их банковскими приложениями.

Эксперты рекомендуют родителям:

  • Объяснить детям, что нельзя выполнять требования незнакомцев, передавать данные карты или устанавливать приложения.
  • Использовать родительский контроль: настроить ограничение доступа на мобильных устройствах ребенка.
  • Подключить уведомления в онлайн-банке, чтобы быстро реагировать на подозрительные транзакции.
  • Обучать ребенка, как поступать в случае подозрительных звонков, указать номера телефонов, по которым дети могут связаться с родителями или другими близкими.
  • Рассказать детям, что в случае угрозы со стороны незнакомых людей им следует обязательно обратиться к своим родителям или другим близким людям, если родителей нет рядом.

«С каждым годом методы мошенников становятся все более изощренными, и они начали активно использовать доверчивость детей для достижения своих целей. Важно, чтобы родители уделяли внимание не только собственной финансовой безопасности, но и обучению детей базовым правилам цифровой гигиены. Только совместными усилиями можно снизить риски мошенничества», — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IjQxMWlmVkorbVlHR2h3Qmc0R3loekE9PSIsInZhbHVlIjoiVnR1TzdmOW9JTG9RSC81TVZFdFIraG1NQk5xWVg4cEJ4dDluWTZ4WURRYzV3ajE4MmNucXZXZ0lCaVY1bEdYZ1ZXYkt2emhGUit1MmcyWVlVbXhIbks3dlRXQUZkTG5zZ0IzdlJJNzdobFYyZWFyZkhzN2ZQejAvRE85MmdRWnh0ZGNxeEQ2eExhYmdyNmdpWE1QdXVialVtODZqc2prWXYrS3Q0NGI5WHBFZHhxdSs0N3QzVmtDQ0xhcHN6bms3bTZsTmZOMkpRMmc4YjZxNkpWeFJFTUVKbkpWN0lpN3M4ajhOVzlTNzUzaUgxVnZoRTBaWFE0cDVPNXpUZnBTZjN5SklJUE55eUFNNXhyOFpXZWkxejdlM3pjVWEzcS9mVXduNXN0MGwrY1IyRFR3dnluV0FUTThDc2k5Ny85ZXkyL2pDaHlzR1V6M0toMHZFV0hGWUgwREhOZmFybnJXQllaYktoTGN5OHNnTlhNc3d1bHQ4MVJRNGtLUHhQRVZZZkEwd2UzNUF6K3lvY0RmQis4NEpUbVdYUzlTeFM5L2ZNVzhBNVBUSjV1YkxRbEZ4TFBtWmE4MUhUWGU5UStjcCIsIm1hYyI6ImY3ZDEwMGJhODlkM2EwNTk3ZDk5NjExNjA0NGIxNDdmZGRiYmJlMjVmMmM4M2Y1YmVlMDUwMjA1MjE5Njk1NTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkNEWnc0dFdDRk5nWkI4NU03TDhOVmc9PSIsInZhbHVlIjoiRllHTndiODlQYzYzalhtU0JWdHhqYjJSaVkrQXpCdFlZVEZwSmw5NWRkQnVlTHRzaUlqRkY4OG53S01aR2JVV0RhZGJHalpHL2V4ajVuQlFtaDZaa1UybUZGVGVQcXloeTEzdHlDbjUvN0xpaW9LSE9lYjJqSVZiMDhyTkVXRVlSTVZ2TnhtbXk4d0JKRkZiNXAwaFJ5Smdaa21Oc1doMzh6b1FiMDhvSGxNZmRaQit3R2gxcTc3M0xjOTB1MEFWcWE3TVJjaURQd0x2aTg1NDRTSWsyZ1VaNCtOL3FYOGNNUk5rTzF0bDlaeG14L29OOFZ4Lzl3aHgxZjFlT2ZzZzhrcVhJSE5OVFE5aStUMkFDdVY5dGViak0zSGtFYVFCdjlMSXZCTFlGS0JwZEhpOS9PaDMxRWxyNmNpREtUQ0JIV092UzVHc1M3NzRiRjBmT3M5T3JxajhVQzU2YXorZUtQcFZudlRWV29lNE9FVGZSbTJSbXFTN2RrUUhPT1ZncGxtSWRpYWYxTmVRSTh2RU5pUEYxTENlNFQzNkVhZkt2YjdheVhqR1BxMDgzNU5UVkk5TG1GU0xxVVoxeFVkRnl1WkJKcm9qYjY5K2NyUHIwLzYzVm9KSlg5cW9iOGRsVzUzUGszNHYwdkIzQ1lmT3J6L0NDUWtTTk9zb1FrSkZaZEcvbXVkU2Y4MWJDdlZva2VSaGhzRGRXQ0NNQVdrQ09LRlhWaUpyKzMvSjJyVWVPNEp3aE4zMFBrTTFEbWN4NithQnN6ekZSVHJTd3Q2ZG9HaGV1cmFMOVZNSmVwbmd5MURHMVQ1ZzRoekUzdm5kMlRUKzRjYmFxUjhuNG5jeCIsIm1hYyI6ImFlOTM3MjBkYWZhNzc4NDk4YzZiZjRhNGI3YzdkZTI1YzM0MDU1YmY5ZGJhZTMyZjA0MzMxODU0OTE1YzkxYmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+