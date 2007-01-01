21 января состоялось заседание Городской Думы Калуги

Депутаты внесли изменения в бюджет города на 2025 год. Калуге предоставляется бюджетный кредит из областного бюджета в сумме одного миллиарда рублей на частичное покрытие бюджетного дефицита и погашение долговых обязательств муниципалитета. Благодаря этим средствам будут полностью выполнены обязательства города по погашению коммерческих кредитов.

Также была утверждена новая схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Городской Думы Калуги. Границы округов определены решением территориальной избирательной комиссии Московского округа.

«Схема приводится в соответствие с требованиями действующего законодательства по численности избирателей в округе», – отметил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

В ходе совместного заседания комитетов депутаты рассмотрели отчёты Главы городского самоуправления, заместителей председателя Городской Думы, председателей комитетов, утвердили план работы на 2025 год и приняли решение об участии в ежегодном конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований Калужской области. Была рассмотрена информация о деятельности подразделений Городской Управы, внесены изменения в Положение об управлении экономики и имущественных отношений, согласована сделка муниципальному предприятию «Калугатеплосеть», связанная с проектированием и строительством блочно-модульной котельной на переулке Малинники.